Joe Cole: “Lukaku ha perso una nuova occasione. Ha sei settimane per giocarsi la permanenza al Chelsea”

Joe Cole, ex bandiera del Chelsea, ha parlato a ITV Sport, parlando della scialba prova di Lukaku in FA Cup contro il Crystal Palace.

Queste le sue parole: “Quando non va, non va. Lukaku vorrebbe essere al centro di questo Chelsea, protagonista, ma ha fallito un’altra occasione. Penso che Romelu abbia sei settimane per salvare la sua carriera al Chelsea. Deve fare come Werner, come ha detto Tuchel. Vedi un giocatore che non si arrende anche quando non riesce a segnare. Offre alla squadra qualcosa di diverso quando non fa gol. Lukaku deve fare così. Molti vedevano Lukaku come il pezzo mancante del puzzle in questa squadra, ma da quando è arrivato non è stato così. Succede certe volte ma una partita può far cambiare tutto. Vediamo. Ripeto, ha sei settimane per salvare la sua carriera a Londra”.

Foto: Instagram personale