Joe Barone sul caso Biraghi “Importante aver mostrato Fair Play”

Nella Conferenza Stampa di fine stagione, Joe Barone, Direttore Generale della Fiorentina, ha affiancato Commisso e ha lasciato alcune dichiarazioni sul caso Biraghi e sull’Artemio Franchi. A proposito di quanto capitato al Capitano nella finale di Conference, ha detto che “Lavoriamo con la Federazione e il presidente Gravina, c’è tutto un processo tramite loro e sono sicuro che l’UEFA sarà molto attiva. È stato un momento imbarazzante che ha condizionato la Fiorentina e il suo capitano Biraghi. Importante che abbiamo fatto vedere Fair Play, mostrato. Noi sì, gli altri no. Vediamo cosa uscirà fuori nei prossimi giorni. Ceferin era imbarazzato, ha avuto un dialogo con il presidente della federazione inglese anche lui. Non entro nei dettagli ma c’è stata una questione molto forte: il mondo sta vedendo la partita, è imbarazzante veder succedere certe cose. So che l’UEFA è molto attivo, ma non conosco la decisione. Noi ci siamo fatti sentire, ci siamo attivati subito, Rocco era accanto a Ceferin. Il West Ham ha preso le distanze con un comunicato, ora aspettiamo… Sono invece orgoglioso del nostro comportamento, di questo dobbiamo parlare. E poi, voglio aggiungere: ringrazio tutti i giocatori che quest’anno hanno rappresentato la Fiorentina e la città, hanno dato il massimo. Il gruppo è unito, abbiamo creato una famiglia e tutto inizia dal presidente. Inoltre da quattro anni non abbiamo mai toccato i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti, nessun incremento. Il momento è difficile, ma per la prossima stagione mi dispiace annunciare che ci sarà un ritocco sull’abbonamento e sui prezzi dei singoli biglietti”. Ha quindi riferito di aver avuto un colloquio col sindaco Nardella per la situazione dello Stadio: “Come sempre abbiamo avuto un incontro molto positivo. Purtroppo mi dispiace comunicare che le domande richieste nell’ultimo anno, e anche ieri, non hanno dettagli nuovi se non per una perizia chiesta dal Comune di Firenze al Credito Sportivo per affitto e spazi commerciali del futuro Franchi. Entro fine mese saranno scelte le aziende per i lavori e poi c’è lo stadio del rugby qua di fronte che potrebbe diventare una struttura provvisoria da 16mila posti. La Fiorentina andrà a giocare lì, abbiamo chiesto di parlarne immediatamente perché tra un anno dovrebbe succedere. Ci vuole attenzione, ora c’è da allestire il cantiere e finalizzare il bando. Sui costi non siamo entrati, mancavano dettagli sulla parte esecutiva, era solo una proposta comunale via rendering”. Si è quindi espresso sulla situazione del mercato, del giovane Muntenau e di Amrabat: “Bisogna vedere cosa abbiamo e quali sono le richieste sulla squadra, sempre capendo come migliorare. Abbiamo aumentato il numero dei gol segnati. Certo, c’è chi dirà che segnare in Conference non è la stessa cosa della Champions. In attacco abbiamo anche dei ragazzi in prestito e stanno crescendo, come Munteanu che ha vinto il campionato rumeno ed è nel giro della nazionale A. Amrabat? Che tipo di richiesta arriverà, quello è da vedere. Al momento ci sono tanti discorsi, il campionato è appena finito. Abbiamo parlato con Sofyan sul suo futuro, noi siamo qui per proteggere l’asset Fiorentina e se arrivano richieste capiremo se potremo accontentarlo. Sarà un processo lungo”

Fonte Foto: twitter fiorentina