Joe Barone risponde a Mourinho: “Il rigore c’era. E’ inutile fare sempre polemiche”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, si è presentato al CONI per l’Assemblea della Lega Serie A, rispondendo anche alle polemiche dei giorni scorsi, su Fiorentina-Roma.

Queste le sue parole a Sky: “Polemiche post Fiorentina-Roma? Ci sono esperti che lavorano su questa materia. Tutto si può migliorare ma non è un tema su cui voglio entrare. Il rigore c’era e lo abbiamo visto bene, abbiamo fatto una bella partita e il risultato è giusto. Inutile fare polemiche che non esistono, come ha fatto qualcuno. Il Var funziona, siamo uno dei modelli nel calcio mondiale, poi c’è sempre meglio per fare meglio”.