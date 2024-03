Joe Barone, parla uno dei fratelli: “Dispiace non poter essere a Firenze. Grazie alla Curva Fiesole per il sostegno”

Giovanni Barone, il fratello di Joe, ex direttore generale della Fiorentina scomparso lo scorso 19 marzo all’ospedale San Raffaele di Milano, ha parlato a La Presse, ringraziando la Curva Fiesole della Fiorentina per il sostegno per la scomparsa del fratello.

Queste le sue parole: “Se domani la Fiorentina sarà trascinata dal ricordo di Joe Barone? Sì, giocare in casa è sempre come giocare con un giocatore in più, domani lo sarà ancor di più. Sarà dura, la guarderemo in tv. Noi tre fratelli la guarderemo a casa mia assieme. Mi dispiace non poter essere là per vedere quello che hanno fatto, come famiglia siamo molto molto grati alla curva Fiesole per quello che hanno fatto. Joe era il più carismatico dei fratelli, il più giocherellone, è mancato facendo quello che gli piaceva fare”.

