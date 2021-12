Joe Barone: “La nostra proposta per Vlahovic resta quella. E’ un professionista serio, sta facendo cose straordinarie”

Nel prepartita di Fiorentina-Benevento, gara dei sedicesimi di Coppa Italia, a Mediaset ha parlato il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, parlando anche di Vlahovic.

Queste le sue parole: “La Coppa Italia per noi è una competizione importante che prendiamo molto seriamente perchè è una competizione che ti fa arrivare nel mondo europeo. Per noi la Coppa Italia è un trofeo che vogliamo raggiungere. Tutta la squadra e la società sa che è una competizione a cui teniamo”.

Su Vlahovic: “Abbiamo sempre parlato di gruppo e siamo super contenti di tutto il gruppo per il lavoro che sta facendo durante il campionato. Pensiamo ad una partita alla volta e poi abbiamo un’intera società attenta sulla squadra e su tutte le esigenze di cui il gruppo ha bisogno. Si continua a parlare di Dusan. La nostra proposta è quella, sia Dusan che i suoi procuratori non hanno accettato. Devo dire che però è un professionista esemplare e sta facendo cose importanti nonostante tutto. E’ importante parlare di gruppo. Perchè il gruppo merita tanto”.

Sul mancato rinnovo di Vlahovic: “E’ ormai un anno che si parla del rinnovo di Dusan. La nostra proposta è andata a salire e ad un certo punto abbiamo messo un limite perchè abbiamo una società con 90 milioni di entrate e ora ne abbiamo intorno ai 72 milioni e non va bene. Ci sono dei limiti, bisogna rispettare il nostro gruppo e ci sono dei limiti messi da parecchio e sono i limiti dove la Fiorentina può arrivare”.

Sul mercato: “Siamo molto attenti su tutto quello che si fa sul mercato. Penso che qualcosa si farà, si parlerà con Italiano e con il gruppo. Siamo molto attenti e attivi per il mercato di gennaio, mercato non facile. Non vogliamo mancare di equilibrio nella squadra però siamo pronti per essere attivi”.

Su Ikoné: “Ikone è un giocatore del Lille, un giocatore interessante e che noi stiamo a guardare. Poi vediamo. E’ inutile parlare di Ikone quando gioca nel Lille”.

Foto: Twitter Fiorentina