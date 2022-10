Joe Barone: “I risultati non sono quelli sperati. Il gol non arriva, ma chiedo ai tifosi di avere pazienza”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a Sky nel prepartita della gara con gli Hearts, analizzando il momento non facile della squadra di Italiano.

Queste le sue parole: “Siamo molto vicini alla squadra e al gruppo, ne continuiamo a parlare ogni giorno sulla qualità delle azioni, su come si attacca e come si difende. Italiano lavora con il gruppo ogni giorno, continuamente, speriamo inizi un ciclo di vittorie. C’è il ritorno in formazione di Nico Gonzalez, che è un punto importante della nostra squadra. Dobbiamo fare risultati, soprattutto in campionato, che non sono arrivati”.

Si aspettava di più: “Delusione direi di no. Ci aspettiamo di più da tutta la squadra, dai giocatori, abbiamo iniziato un campionato – e non sono scuse – dobbiamo fare risultati, ringraziare la tifoseria. Oggi il gol non arriva, però non ci facciamo condizionare da nessuno, dall’esterno. Chiedo ai tifosi, non solo al Franchi o a Firenze, di avere pazienza e di stare insieme alla squadra. Per il futuro vediamo”.

Sulla crescita: “Direi che per noi è tanto importante, questa stagione. Non molti sono abituati a giocare in Europa, è una cosa nuova per tutti noi, per il mister e per tanti giocatori, esserci ogni tre giorni. Un aspetto fisico e mentale. Mi auguro che le cose possano cambiare, siamo molto molto vicini alla squadra. La cosa importante, come ha detto venuti, dobbiamo ritornare a prendere gli applausi dal nostro pubblico”.

