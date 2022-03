Joe Barone: “Chiedo di avere tanta pazienza, Commisso investe per il futuro”

Joe Barone, Direttore Generale della Fiorentina, ha presentato e commentato il rebranding del logo del club Viola, aprendosi poi a considerazioni più ampie: “Abbiamo fatto un investimento sulla Fiorentina, l’orizzonte è il futuro. Chiederei alla città, alla tifoseria e ai calciatori di proseguire questo cammino con noi e di avere tanta pazienza, perché Rocco Commisso ha creduto e crede in questa realtà. Credere non vuol dire solo focalizzarsi sul lavoro fatto con tutti i dipendenti, ma riguarda anche il lato finanziario, perché sono stati fatti investimenti quando tante persone non hanno creduto in questo percorso. L’investimento riguarderà il Viola Park, così come sulla futura casa della Fiorentina, il nuovo stadio. Ribadisco, chiedo a tutte le pari interessate di restare con noi e crescere con e per questa società“.

Foto: Twitter Fiorentina