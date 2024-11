JOAO VICTOR DE SOUZA: IL “NUOVO MARCELO” CONTESO DA BARCELLONA E CHELSEA

Il quotidiano AS lo aveva soprannominato il “nuovo Marcelo”, accostandolo ai rumors di mercato che lo vedevano nel mirino di Barcellona e Chelsea. Victor De Souza, giovane talento del Santos, sta attirando sempre più attenzioni grazie al suo stile di gioco da terzino sinistro, che ricorda quello dell’ex stella del Real Madrid. Le aspettative su di lui sono alte, soprattutto in Brasile, dove si spera possa diventare una pedina fondamentale per la nazionale nel prossimo futuro.

Nato a Mauá il 16 giugno 2006, De Souza è cresciuto calcisticamente prima nel calcio indoor (come un po’ tutti i brasiliani da bimbi) e poi nelle giovanili del Santos, dove è approdato all’età di nove anni. Inizialmente schierato come ala e talvolta come centrocampista, è stato sulla fascia sinistra che ha trovato la sua dimensione ideale, emergendo per qualità tecniche e tattiche. Oltre al ruolo di terzino, può ricoprire quello di esterno alto, mostrando una grande versatilità.

De Souza non è un terzino qualsiasi, ma il perfetto prototipo del giocatore moderno. La sua forza fisica, velocità e abilità aeree lo rendono un difensore completo, capace di anticipare le giocate avversarie con letture intelligenti. Con la prima squadra del Santos ha già disputato otto partite, fornendo due assist: una presenza nel Campeonato Paulista e sette nella Serie B brasiliana, dove è stato titolare in due occasioni.

Con il contratto in scadenza a maggio 2025, il Santos è già al lavoro per blindare il suo gioiello, consapevole dell’interesse che sta suscitando in Europa. Il club vuole trattenerlo per continuare a valorizzarlo, ma sa che il salto verso il calcio internazionale potrebbe essere inevitabile. Il futuro di Victor De Souza sembra essere saldo nelle mani del Santos, almeno per ora. Come dichiarato dal dirigente del Peixe, Alexandre Gallo, in un’intervista a GE, il club è fiducioso di trattenere il giovane talento nonostante le voci di mercato.

“Abbiamo un ottimo rapporto con il rappresentante di Souza (Bertolucci). La questione è stata rimandata un po’, ma la segnalazione che abbiamo è accurata al 100%. Non abbiamo dubbi che Souza resterà con noi”, ha spiegato Gallo, rassicurando i tifosi sulla volontà del giocatore di continuare il suo percorso con il Santos. Alla domanda se ci fosse il timore di perdere il terzino, Gallo ha risposto con sicurezza: “No, non c’è paura di restare senza Souza. C’è il segnale chiaro da parte del suo manager. Chiuderà con noi. È solo una questione di tempo, ma l’accordo è già in fase avanzata”.

Le dichiarazioni di Gallo, almeno per ora possono rasserenare i tifosi del Santos, ribadendo la centralità di Victor De Souza nel progetto del club. Con un talento cristallino e una versatilità rara, il giovane terzino ha tutte le carte in regola per scrivere pagine importanti della storia del Peixe prima di spiccare il volo verso il calcio europeo.

Foto: twitter santos