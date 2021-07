Tiago Pinto conferma tutto: “Roma, arriva Vina. Xhaka? Vediamo”. Il video

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha risposto poco fa ad alcune domande, confermato quanto anticipato da Sportitalia sull’esterno sinistro che sostituirà Spinazzola. Così Pinto: “Sì, arriva Vina. Xhaka? Vediamo”. Ulteriori e definitive conferme sullo specialista uruguaiano in uscita dal Palmeiras. Per il centrocampista dell’Arsenal bisogna solo aver pazienza. Tiago Pinto ha risposto sorridendo ad alcuni inviti per portare Icardi in giallorosso.