Joao Pedro: “Un onore essere affiancato a chi ha scritto la storia del Cagliari”

Agganciato Luis Oliveira, Joao Pedro si gode il suo Cagliari con 45 gol. L’attaccante rossoblu è intervenuto alla trasmissione Videolina Sport, queste le sue parole: “Non pensavo di arrivare a numeri tanto importanti. Questo traguardo mi mette insieme a calciatori che sono stati dei veri idoli dei tifosi e hanno scritto la storia del Club. Ho cercato di fare sempre del mio meglio, oggi stare lì con loro è una soddisfazione enorme. Nelle prime tre giornate abbiamo affrontato squadre che nella stagione scorsa si erano distinte per qualità di gioco. Per noi c’è stato poco tempo per lavorare e il mister chiede molto dal punto di vista tattico: siamo sulla strada giusta, lavoreremo per migliorare ancora. La fase difensiva deve coinvolgere tutta la squadra, lavoriamo su questo. Tutto deve diventare automatico, non è semplice perché in Serie A se sbagli ti puniscono subito, ma siamo consapevoli di poter crescere sotto questo aspetto. Oggi abbiamo segnato quattro gol, ma non è giusto tenere il risultato in bilico sino alla fine. Non trovo le parole per dire quanto mi trovi bene a Cagliari e quanto sia speciale per me. Nei momenti difficili la gente mi è sempre stata vicina, posso solo ringraziare e dare il massimo. Portare la fascia di capitano di una squadra così importante è un onore, a volte non riesco nemmeno a crederci, ma è qualcosa che mi carica ogni partita. Cercherò di continuare a fare il mio lavoro per portare la squadra il più in alto possibile.”

45 reti: Boooom! 💣🔥 @Joaopedrogalvao diventa il secondo miglior marcatore in #SerieATIM nella storia del Cagliari Calcio. 🔝⚽ #WeAreCalcio pic.twitter.com/UnwGjRdE7E — Lega Serie A (@SerieA) October 26, 2020

Foto: twitter Serie A