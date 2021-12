Joao Pedro sulla Nazionale: “E’ stato un colpo. Il mio legame con l’Italia è forte”

Joao Pedro, attaccante del Cagliari, nell’ultimo periodo è stato al centro dell’attenzione mediatica in vista di una possibile chiamata in Nazionale del C.T. Mancini per i play-off di marzo. L’ex Palermo ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: “È stato un colpo. Non me l’aspettavo. È come fosse nato qualcosa dentro. Tutti voi sapete quanto è forte il mio legame con l’Italia. Quel poco che sono diventato lo devo a questo Paese. Ho trovato Ale e sono nati i miei figli. L’Italia vale il Brasile. Sono già contento che si sia pensato a me. Anche se non dovesse succedere nulla”. Foto: Twitter Cagliari