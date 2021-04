Joao Pedro su rigore: altri tre punti pesanti per il Cagliari a Udine. Il Crotone perde ancora

Tra le polemiche per la nascita ed il precoce fallimento della Super Lega scendono tutti in campo nel turno infrasettimanale valido per la 32a giornata di Serie A 2020-21.

Al Dall’Ara Barrow porta avanti il Bologna, ma il Torino non ci sta e pareggia nella ripresa con un missile di Mandragora.

Spettacolo e tanti gol a Marassi tra Genoa e Benevento, succede tutto nel primo tempo, sanniti avanti con Viola e Lapadula, raggiunti due volte dalla doppietta di Pandev. Il Cagliari espugna la Dacia Arena grazie a Joao Pedro, il brasiliano è freddo dagli undici metri e batte Musso. Per i sardi è la seconda vittoria consecutiva, punti pesantissimi per le speranze di salvezza dei rossoblù.

La Sampdoria passa di misura allo Scida contro il Crotone: decide l’evergreen Fabio Quagliarella.

Ecco tutti i risultati: Bologna-Torino 1-1

Crotone-Sampdoria 0-1

Genoa-Benevento 2-2

Juventus-Parma 3-1

Spezia-Inter 1-1

Udinese-Cagliari 0-1 Foto: Twitter Serie A