Joao Pedro più Ceppitelli: alla Fiorentina non basta Chiesa (2-1)

La Sardegna Arena è una sentenza. Il Cagliari trova il terzo successo consecutivo tra le mura amiche, dopo Parma e Inter cade anche la Fiorentina. Dopo un primo tempo equilibrato gli uomini di Maran sbloccano il match nella ripresa con il gol di Joao Pedro. Il raddoppio porta la firma del capitano rossoblu, Ceppitelli, che di testa supera Terracciano. In mezzo anche l’eurogol da metà campo su punizione di Cigarini, annullato perché punizione indiretta. Nel finale la viola prova a reagire e accorcia le distanze con Federico Chiesa, che torna al gol dopo 6 turni a digiuno. Nei 4 minuti di recupero non cambi il risultato con il Cagliari che si aggiudica tre punti importantissimi per la salvezza, mentre la Fiorentina dice quasi definitivamente addio ai sogni europei.

Foto: Sito Cagliari

VENERDI 15/03

20.30 Cagliari-Fiorentina 2-1 (Joao Pedro, Ceppitelli – Chiesa)

SABATO 16/03

15.00 Sassuolo-Sampdoria

18.00 Spal-Roma

20.30 Torino-Bologna

DOMENICA 17/03

12.30 Genoa-Juventus

15.00 Atalanta-Chievo

15.00 Lazio-Parma

15.00 Empoli-Frosinone

18.00 Napoli-Udinese

20.30 Milan-Inter

CLASSIFICA: Juventus 75; Napoli 57; Milan 51; Inter 50; Roma 47; Torino, Atalanta 44; Lazio** 42; Sampdoria 39; Fiorentina 37; Parma 33; Sassuolo 32; Genoa, Cagliari 30; Udinese** 25; Spal 23; Empoli 22; Bologna 21; Frosinone 17; Chievo* 10.

*Meno 3 punti di penalizzazione

**Una partita in meno