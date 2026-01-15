Joao Pedro al Pisa: affare fatto in 24 ore!

15/01/2026 | 10:45:14

Joao Pedro al Pisa: ci siamo. Esattamente dopo 24 ore rispetto alla nostra esclusiva di ieri, davvero una svolta sorprendente e confermata nel corso del pomeriggio e della serata di ieri. Abbiamo aggiunto il gradimento assoluto dell’attaccante ex Cagliari classe 1992, ormai sul punto di interrompere la sua avventura messicana con il San Luis. L’apertura al Pisa è stata immediata, per Gilardino uno specialista di esperienza e qualità in grado di dare un contributo importante sulla strada che porta alla salvezza. Joao Pedro è atteso nei prossimi giorni in Italia per una nuova esperienza in Serie A.

foto Sito Gremio