Esclusiva: il Pisa a sorpresa su Joao Pedro

14/01/2026 | 10:35:15

Il Pisa cerca un altro attaccante dopo aver preso Durosinmi e aver sciolto il rapporto con Nzola. Vi abbiamo parlato di un sondaggio approfondito per Duvan Zapata e lo confermiamo ma il club nerazzurro fin qui non è andato oltre. Anche perché si sta aprendo a sorpresa una strada per il ritorno in Italia di Joao Pedro, ex Cagliari è attualmente in forza al San Luis in Messico. Il classe 1992 ha dato totale apertura, i dialoghi stanno andando avanti in attesa di trovare un totale accordo, per il Pisa sarebbe un rinforzo importante.

Foto: X Cagliari