Joao Pedro: “Partita che può cambiarci la vita. La squadra è pronta per togliersi fuori da questa situazione”

In casa Cagliari è toccato a Joao Pedro presenziare in conferenza stampa al posto di Mazzarri, a causa del lutto che lo ha colpito nelle scorse ore. Queste le parole dell’attaccante italo-brasiliano: “Forse è stata la settimana più semplice da capitano: siamo tutti carichi, sappiamo l’importanza della partita. Domani sarà una partita importante e divertente. Servirà un approccio diverso perché la sfida ci può cambiare la vita. L’adrenalina conterà più della parte fisica, sono sicuro che la squadra avrà la testa giusta per portare il risultato a casa. I passi falsi fatti in stagione ci hanno dato esperienza, ovvio che troveremo un ambiente particolare, ma abbiamo preparato tutto molto bene e contro il Sassuolo abbiamo dimostrato il nostro coraggio. Quest’anno abbiamo avuto un inizio negativo, ma siamo messi meglio rispetto all’anno scorso a questo punto della stagione. L’anno scorso eravamo più in crisi, oggi dipendiamo solo da noi, anche se potevamo avere dei punti in più. Dispiace certamente dover rivivere queste situazioni, ma la squadra è pronta per togliersi fuori da questa situazione un’altra volta”.

FOTO: Twitter Cagliari