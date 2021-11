JOAO PEDRO, L’ENNESIMA SCOPERTA DELLA FAMIGLIA POZZO

Ieri il Watford ha travolto il Manchester United. Un poker molto amaro per i Red Devils e una goleada alla quale ha partecipato anche Joao Pedro. Nato a Ribeirao Preto (lo stesso luogo di Socrates) il 26 settembre 2001, è cresciuto calcisticamente tra le fila della Fluminense. Un attaccante completo dotato di un grande dribbling e senso del gol che ha debuttato in prima squadra con il club brasiliano nel 2019. Il Watford è stata la società che più rapidamente si è accorta delle qualità di Joao, acquistandolo per quattro milioni ancor prima che debuttasse in Brasile e facendogli firmare un contratto che sarebbe entrato in vigore dal gennaio 2020. L’ex Fluminense è stato protagonista del ritorno degli Hornets in Premier League con una rimonta caratterizzata da dieci vittorie in undici partite di cui sette gol suoi in 28 presenze. Prestazioni che gli sono valse un rinnovo di contratto fino al 2027 con ingaggio più alto per respingere assalti di club come il Liverpool. Joao Pedro è quindi l’ennesima scoperta della famiglia Pozzo: il futuro è sicuramente dalla sua parte.

FOTO: Instagram Watford