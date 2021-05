Joao Pedro: “Il Cagliari non meritava la B, ci manca l’energia dei tifosi”

Joao Pedro ha parlato così ai canali ufficiali del Cagliari della stagione che sta per concludersi e della salvezza raggiunta: “Ringrazio i tifosi, anche nei momenti difficili ci sono stati vicini. Non meritavamo di andare in B ma la forza di Cagliari, e non solo di chi scende in campo, ha fatto la differenza.

Spero di rivedere presto i tifosi sugli spalti. Ormai un po’ ci siamo abituati a giocare senza tifosi, ma la loro energia ci manca. Ci hanno sempre sostenuto e ci sono stati vicini nei momenti di difficoltà, pur criticandoci quando le cose andavano male. Speriamo possa tornare la normalità il prima possibile”.