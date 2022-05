Joao Pedro: “Il Cagliari merita la salvezza, dobbiamo crederci”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, ecco le dichiarazioni di Joao Pedro: “Cosa mi sento di dire alla piazza? Quello che posso dire è che li ringrazio. Principalmente nelle ultime due partite ho visto uno stadio che non ho mai visto in questi anni. Loro hanno creduto in noi nonostante la situazione, purtroppo abbiamo passato un paio di volte questa situazione ma in queste ultime partite ho visto un entusiasmo diverso. Ora dobbiamo crederci, c’è poco da ragionare. Il Cagliari lo merita, il pubblico pure, c’è una partita da giocare e tanto può succedere.

Abbiamo corso novanta minuti, perso una partita importantissima, era difficile arrivare qui a parlare con grande entusiasmo. Ci crediamo, come nelle ultime partite abbiamo dimostrato, dobbiamo crederci fino all’ultimo. Il calcio è bello per questo, può succedere di tutto. Siamo stati incapaci in tanti momenti, ma non abbiamo mai mollato. È difficile parla in questa situazione, ma noi ci crediamo.

Cos’è capitato da febbraio in poi? Difficile spiegarlo. Si è fatta una andata faticosa, poi siamo riusciti a rimetterci in corsa ma si è speso troppo. Eravamo molto indietro, abbiamo corso tanto e poi il campionato è fatto di fasi, era impossibile mantenere quella intensità fino alla fine. La squadra ha pagato durante tutto il campionato. Ora è difficile, è impossibile trovare 2-3 motivi per questa situazione“.

Foto: Twitter Serie A