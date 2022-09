Joao Pedro: “Ho accettato l’offerta del Fenerbahce senza esitazioni. Ho fatto la cosa giusta”

Intervenuto in conferenza stampa nel pomeriggio di oggi, al termine dell’allenamento del Fenerbahce, Joao Pedro, ex capitano del Cagliari, ha parlato del suo trasferimento in Turchia: “È normale che ci siano diverse speculazioni durante il calciomercato. In Italia ho vissuto delle stagione grandiose. Penso che la risposta migliore alle varie voci di mercato sia la mia presenza qua. Quando ho ricevuto un’offerta dal Fenerbahçe, ho subito accettato senza esitazioni. Sono qui e penso di aver fatto la cosa giusta”.

Foto: Twitter Fenerbahce