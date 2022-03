Joao Pedro: “Discussione con Ibra? Io ho cercato solo di separare e di riportare la calma”

Joao Pedro ha ricostruito ai microfoni di Sky il post partita di Cagliari. “La convocazione in Nazionale? Felicissimo, me lo hanno detto durante la rifinitura di ieri. La discussione con Ibra? Ho cercato di separare anche se sono un tipo caldo. È arrivato lui, ma io ho cercato solo di separare. I cori razzisti? Non ho sentito niente, ero quasi a centrocampo. Sono otto anni che sono qui, mi sento di difendere fino a quando non ascolto nulla”.

Foto: Twitter Cagliari