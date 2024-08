Joao Neves: “La filosofia di Luis Enrique è quella che cercavo. Felice di essere qui”

Joao Neves ha parlato ai canali ufficiali del PSG, il suo nuovo club. Il giocatore ha rivelato come Luis Enrique sia stato fondamentale nella sua decisione di trasferirsi al club parigino: “La filosofia di Luis Enrique è quella che cercavo, ed è anche per questo che ho scelto Parigi. Mi è piaciuta molto la nostra conversazione. È una persona fantastica e sono davvero felice di essere qui. Penso che stesse aspettando che mi unissi al club, quindi non lo deluderò”. Sul progetto del PSG: “È un progetto fantastico di un club enorme. Questo è un club giovane con grandi obiettivi e penso che questo modo di pensare e di cercare di rendere il club più forte con giocatori giovani sia un grande progetto. Questo club ha grandi obiettivi e vanta già diversi record”. Joao Neves si è descritto così: “Innanzitutto, anche se sono un giocatore giovane, credo di essere maturo. Mi piace il calcio e i passaggi corti e rapidi con buone idee dietro. Penso che questo sia lo stile di gioco che il PSG sta cercando, ed è per questo che sono qui”. Poi un messaggio ai fan: “Voglio farvi sapere che non vedo l’ora di vederti e che farò del mio meglio per il Paris Saint-Germain”.