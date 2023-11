Joao Mario: “Non fatemi parlare dell’arbitro. Ora proviamo il miracolo a Salisburgo”

Il protagonista della serata di ieri, in Benfica-Inter, è stato Joao Mario, con una clamorosa tripletta alla sua ex squadra, inutile per i lusitani per ottenere i 3 punti.

Queste le sue parole: “Nella ripresa ci è girato tutto storto, ma non fatemi parlare di cose che non mi competono come l’arbitro. Non posso essere contento, considerato quello che avevamo fatto nel primo tempo. Il pallone della tripletta lasciato in campo? Non era dell’umore adatto, la delusione era enorme”.

A Salisburgo bisogna vincere con 3 gol di scarto: “Proveremo il miracolo, vogliamo rimanere in Europa. Abbiamo poche possibilità di chiudere al terzo posto, ma ce le vogliamo giocare”. Foto: sito Benfica