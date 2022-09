Joao Mario: “Juventus? Non è nel suo momento migliore ma è sempre un gigante in Europa”

Al fianco di Schmidt, allenatore del Benfica, anche Joao Mario, ex Inter. Queste le parole del calciatore riguardo alla partita di domani che li vedrà in campo contro la Juventus: “La Juventus gioca in casa, non vive il momento migliore. Vorranno dare una grande risposta contro di noi, sono fortissimi, pieni di grandi giocatori, hanno giocatori importanti, di livello internazionale. Ci aspettiamo una squadra tipica italiana, tatticamente forte e competente, dovremo fare del nostro meglio. Sappiamo bene la dimensione della Juventus, so cosa significhi questo club. Giochiamo contro un gigante in Europa, non penso che il momento delle due squadre possa fare la differenza. Però la motivazione è fortissima”.

Foto: Twitter Benfica