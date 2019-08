Joao Mario in Russia, Borja Valero in bilico. Ma la strategia Inter sul centrocampo…

Joao Mario alla Lokomotiv Mosca, la soluzione che avrebbe voluto l’Inter, ovvero qualcuno che si accollasse l’intero ingaggio. Cercasi estimatori per Borja Valero, dopo i sondaggi della Fiorentina di qualche settimana fa. Ma una cosa è (quasi) sicura: il club nerazzurro non andrà su un altro centrocampista. Diciamo quasi perché poi il mercato cambia e può presentarsi un’occasione last minute, ma oggi la situazione è questa. Vidal è fuori dai radar, Rakitic anche. L’Inter si concentra sul doppio colpo Biraghi-Sanchez, priorità di questi ultimi giorni di mercato, con la fiducia sempre intatta di poter arrivare alla soluzione.

Foto: sito ufficiale Inter