Joao Mario accostato al Torino fin da stamattina. I granata stanno insistendo, vorrebbero arrivare fino in fondo. Fino all’ora di pranzo il centrocampista portoghese, di proprietà dell’Inter e reduce dal prestito con la Lokomotiv Mosca, era per il no secco. Sullo sfondo anche una possibilità di tornare in Portogallo. Ma il Torino vuole insistere.

Foto: sito Inter