Joao Mario: “Al Benfica per vincere il campionato e fare una buona Champions”

Joao Mario, ex centrocampista dell’Inter, è passato da una parte all’altra di Lisbona, dallo Sporting al Benfica.

Queste le sue parole per il nuovo club: “Sono fiducioso. Le aspettative sono sempre alte al Benfica. Abbiamo già un primo grande obiettivo, che è l’ingresso in Champions League, e sono sicuro che la squadra sarà preparata per fare un ottimo cammino in Europa. So anche quanto sia importante per il Benfica vincere di nuovo il campionato. Soprattutto ho trovato un gruppo che vuole davvero ridare felicità ai tifosi del Benfica, che vuole vincere il campionato e io sono uno in più per aiutare”.

Foto: Sito Benfica