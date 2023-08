JOAO FERREIRA, UN TRENO PORTOGHESE PER LA CORSIA DELL’UDINESE

Continuano gli scambi tra il Watford e l’Udinese. E dopo l’arrivo di Christian Kabasele, ecco sbarcare in Friuli Joao Ferreira, terzino portoghese classe 2001. Un’operazione “classica” per Pozzo, ma strettamente funzionale in termini di organico per Andrea Sottil, che può così contare su un altro laterale destro.

Nato nel 2001, Joao Ferreira è cresciuto calcisticamente tra Rio Ave e Benfica. Lusitani che lo hanno accolto nel 2014 e gli hanno permesso di fare tutta la trafila dalle giovanili alla prima squadra. Ha poi continuato il suo percorso di crescita in Portogallo tra la trafila delle giovanili delle Aquile e le avventure in prestito al Vitoria Guimaraes e al Rio Ave. Con un totale di 28 presenze (a cui si aggiungono 3 assist) nelle due parentesi a titolo temporaneo e i 38 gettoni nel Benfica B, Joao Ferreira è riuscito anche a farsi notare dal Portogallo. Tra il 2020 e il 2021 gioca in prima squadra con le Aquile, raccogliendo 5 presenze in tutte le competizioni, tra cui un’apparizione in Europa League contro lo Standard Liegi, in cui ha guadagnato il calcio di rigore poi trasformato da Pizzi per il definitivo 2-2.

A puntarci è poi il Watford, che con 2,5 milioni se lo è assicurato dal Benfica nel gennaio scorso. Un’annata che come sappiamo è stata anche complicata per gli Hornets, che hanno vissuto diversi cambi di tecnici per provare a centrare i playoff che, però, non sono mai arrivati. Con il club inglese esordisce a metà gennaio contro il Blackpool, in Championship, subentrando a Jeremy Ngakia. Nella parentesi di appena sei mesi, Ferreira ha collezionato 5 presenze e una rete in campionato.

Joao Ferreira nasce terzino destro, ma nel corso di tutta la sua carriera ha giocato anche come quinto, sempre a destra, del centrocampo a cinque. Proprio al Watford, in Championship, il laterale portoghese ha avuto modo di spingersi in avanti, dal centrocampo in su, vista la tendenza a giocare con una linea a cinque tra mediana e difesa.

Ora l’avventura del classe 2001 continuerà ad Udine, dove con l’infortunio di Ehizibue si è reso necessario avere un giocatore in più in quel settore di campo per garantire il giusto ricambio a Festy Ebosele. Vedremo se Udine sarà la piazza giusta per far sbocciare definitivamente il suo talento.

Foto: Instagram Udinese