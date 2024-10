Joao Felix vive all’ombra di Palmer

Joao Felix, dopo quella spesa di 100 milioni da parte dell’Atletico che lo strappò al Benfica, non si è mai più ritrovato. Come un pacco postale, il portoghese è stato rimbalzato per tutta Europa. Prima al Chelsea, poi una grigia parentesi al Barcellona, oggi di nuovo al Chelsea. Una ricerca di stabilità e fiducia che continua a non riuscire a trovare, anche (e soprattutto) per suoi limiti caratteriali. 5 presenze in campionato per il classe 99′ in questa stagione, sempre da subentrato, in cui tra l’altro è anche riuscito a trovare un gol. Troppo poco però per una maglia da titolare sulla trequarti, soprattutto se nelle gerarchie devi fare i conti con un certo Cole Palmer, 6 gol e 5 assist in sole 8 presenze. Dati mostruosi, che non possono che costringere Maresca a lasciare in panchina Joao Felix, che a lui preferisce sulle corsie esterne Nkunku, Sancho, Madueke, e Neto. Nessun minuto per il pupillo di Ronaldo nella sconfitta contro il Liverpool e la sensazione pare essere che, ancora una volta, Joao Felix possa divenire un caso.

Foto: Instagram Chelsea