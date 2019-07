Joao Felix: “Un derby da sogno, voglio vincere la Champions”

Intervistato da AS pochi giorni dopo il suo primo derby (con gol) contro l’Atletico Madrid, Joao Felix ha parlato delle prime settimane nella sua nuova squadra: “Sto bene, sono contento, i miei compagni mi hanno accolto benissimo, aiutandomi ad integrarmi nel gruppo. Sta andando tutto molto bene. Voglio lavorare e giocare nel miglior modo possibile per aiutare questo club. Quello che mi ha più colpito è la passione, sono come una famiglia, dicono di essere come fratelli e l’ho notato in questi primi giorni. Ho scelto l’Atletico perché è un grande club che lavora molto bene nel formare grandi giocatori e per Simeone, bravo a gestire gli attaccanti. Questo mi ha aiutato molto nella mia decisione, ho parlato con lui solo una volta prima della firma, ma è stato più che sufficiente. Il mio primo derby? Sognavo un bel debutto, ma non immaginavo potesse andare così, è stato persino meglio del previsto, sono molto contento e soddisfatto. Abbiamo vinto, ma è un’amichevole estiva e serve per far lavorare il gruppo”.

Il classe 1999 fissa i suoi obiettivi: “Il primo anno al Benfica non è stato facile, poi con l’aiuto dei miei compagni tutto è andato bene, spero sia così anche all’Atletico. Gol? Non voglio fissare una cifra, penso partita dopo partita e rete dopo rete, poi alla fine parleremo. Vincere la Champions League è il mio sogno sin da bambino, cercheremo di lottare per vincerla, sarebbe fantastico farlo con l’Atletico. Anche la Liga è importante, ma la Champions è un’altra cosa. Fino a quando non inizierà la Liga non mi renderò conto della grandezza dei tifosi dell’Atletico, ma ho già avuto un’idea nell’amichevole contro il Numancia. Il Wanda è uno stadio nuovo, bello, un’atmosfera incredibile. Sarà speciale giocare la prima partita. Voglio vincere tutto, ma dovremo mantenere i piedi per terra, lavorare al massimo e avanzare a piccoli passi”.

Foto Twitter Atletico