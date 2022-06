Joao Felix: “Sto bene all’Atletico. Tranquillo per il futuro”

In queste settimane dalla Spagna si è parlato molto del futuro incerto di Joao Felix, che potrebbe lasciare l’Atletico Madrid, per provare a rilanciarsi dopo una stagione poco convincente.

Lo stesso asso portoghese, a Maisfutebol., ha smentito ogni voce di addio, spiegando di trovarsi bene nei colchoneros.

Queste le sue parole: “Sto bene all’Atletico e rimango concentrato sulla squadra, sono tranquillo per il futuro. Sono consapevole di quello che posso fare ed è per questo che sto bene con me stesso”.

Foto: Twitter Atletico