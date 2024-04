Joao Felix: “Bernardo Silva mi chiede del Barcellona. Se fossi Deco lo acquisterei”

L’attaccante del Barcellona Joao Felix, intervistato all’interno di una live del canale Twitch Jijantes, ha dichiarato quale giocatore acquisterebbe, se si trovasse al posto del direttore sportivo dei catalani Deco, per rinforzare la rosa del club blaugrana. Queste le sue parole:

“Se fossi Deco per un giorno, prenderei senza dubbio Bernardo Silva. Che lo portino qua. Lo avete visto giocare? Ecco, come persona è ancora più bravo, è della generazione di Cancelo. I giocatori durano fino a 35-36 anni oggi, mi chiede del Barcellona. Ha la cognata che vive qui, sa come stanno le cose, il clima, le questioni fiscali. Gli dico sempre che per lui sarebbe un bene venire, ma non credo che il Manchester City lo faciliterà in questo. Per 50 milioni di euro lo prenderei, ma anche per 60-70 perché ne vale la pena. Gli piacerebbe prendere la 10, è un numero molto importante qua, non puoi darlo a chiunque. Quello è anche il mio preferito, ma devi stare attento. Non ho mai avuto bisogno di un aiuto psicologico, ho mio padre e mia madre che mi aiutano molto e di solito non leggo quello che viene detto sui social o in rete. Poi non gli do importanza e quindi non mi dà nemmeno fastidio. Chi è il migliore tra Messi e Cristiano Ronaldo? Non vanno paragonati, bisogna goderseli. Sceglierne uno è molto complicato, entrambi hanno fatto cose molto buone che non si ripeteranno”.

Foto. Instagram Joao Felix