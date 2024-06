Joao Felix: “Scontro con il ct? È una bugia. È l’ennesima mancanza di rispetto nei miei confronti”

Intervenuto in conferenza stampa, Joao Felix ha così risposto all’accusa che lo vedeva protagonista di un litigio con il commissario tecnico della Nazionale portoghese, Roberto Martinez: “Ho visto questa notizia, è chiaramente una bugia, altrimenti non sarei qui. Ed è solo l’ennesima mancanza di rispetto nei miei confronti, nei confronti del mister e della Nazionale in generale”.

Poi ha proseguito: “A volte la mia professionalità e la mia passione per questo sport vengono messe in discussione. Ci sono cose che sono bugie, che sono inventate”.

Infine: “Rispetto la sua decisione, l’allenatore è quello che decide. Abbiamo parlato e mi ha fatto capire che la fiducia tra noi due è al cento per cento. Gli ho detto che quando avesse avuto bisogno di me sarei stato qui per aiutare la squadra. Paese, lui e la squadra”.

Foto: Instagram Joao Felix