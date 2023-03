Joao Felix: “Non mi pento di aver firmato per l’Atletico Madrid”

Durante l’intervista concessa ai microfoni ufficiali del Chelsea, Joao Felix, è tornato a parlare del suo trasferimento dal Benfica all’Atletico Madrid: “Trasferirmi dal Benfica all’Atletico è stato molto positivo per me, per uscire dalla mia zona di comfort. Non me ne pento. Fu una decisione sicuramente complicata anche perché all’inizio pensavo di rimanere a Lisbona, ma alla fine è stata la decisione corretta per me. La scelta che ho fatto poi si è rivelata giusta per me, avevo bisogno di migliorare e l’ho fatto”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea