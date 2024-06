Joao Felix: “Non ho visto il gol dell’Italia, ero andato a giocare a carte”

In casa Portogallo scatta l’ora di Joao Felix, che sarà titolare contro la Georgia. In conferenza stampa, l’attaccante portoghese ha parlato anche dell’Italia, che ha rischiato di essere la prossima rivale del Portogallo agli ottavi. “Sapevamo della possibilità di affrontare l’Italia – ha dichiarato -. Ho visto il primo gol della Croazia e poi non ho visto quello dell’Italia perché sono andato a giocare a carte. Poi ho visto il gol, ma in quel momento non me ne ero nemmeno accorto.”

Foto: Instagram Joao Felix