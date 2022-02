Joao Felix non fa rimpiangere Suarez e Griezmann: il suo colpo di testa vale l’1-0 sul Manchester

Ha stupito un po’ tutti la decisione di Simeone di lasciare in panchina sia Griezmann che, soprattutto, Suarez. La scelta, però, ha pagato dopo neanche sette minuti, in quanto Joao Felix, mandato in campo dall’inizio dopo il gol e l’assist messi a referto contro l’Osasuna, ha portato in vantaggio i Colchoneros. Sfruttando un cross potente di Renan Lodi dalla sinistra, il portoghese ha colpito di testa mandando il pallone alle spalle dell’ex Atleti De Gea. Viste le recenti prestazioni, potrebbe essere arrivato il momento della svolta per Joao Felix, che sta scaldando i motori per i playoff di marzo per il Mondiale.

Foto: Twitter Atletico