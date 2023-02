Joao Felix: “Non c’è opzione di riscatto, il Chelsea dovrà trovare un accordo per trattenermi”

Joao Felix, attaccante portoghese in forza al Chelsea ma di proprietà dell’Atletico Madrid, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di AS in cui ha parlato del suo futuro: “Non c’è opzione di riscatto, servirà trovare un accordo con l’Atletico Madrid. Sono qui da poche settimane, un mese. Sto imparando tutto, ma il futuro nessuno lo sa”.

Il ventitreenne, classe ’99, finora ha disputato una sola presenza con il Chelsea in Premier League. Ha dovuto scontare una squalifica di tre gare per aver rimediato un rosso diretto nella gara d’esordio contro il Fulham.

Foto: Instagram Chelsea