Joao Félix: “Mi piace Szoboszlai. Credo che un giorno potrebbe giocare qui”

Joao Félix è stato intervistato da Spíler TV. Il portoghese, attualmente in prestito al Barcellona dall’Atletico Madrid, ha svelato il giovane calciatore con cui vorrebbe giocare insieme in maglia blaugrana: “Dominik Szoboszlai del Liverpool. Mi piace il suo gioco e credo che un giorno potrebbe giocare qui”. L’ex stella del Benfica, ha inoltre rimarcato come si trovi bene al Barcellona e che, da parte sua, c’è tutta l’intenzione di proseguire l’avventura alle dipendenze di Xavi.

Foto: Instagram Joao Felix