Joao Felix: “Mbappé e Haaland gli eredi di Messi e Ronaldo? Sì, ma presto sarò anche io protagonista”

Intervistato da TNT Brasil, il talento portoghese dell’Atletico Madrid, Joao Felix, ha parlato in merito al futuro dopo Messi e Ronaldo, citando due eredi importanti come Kylian Mbappé ed Erling Haaland ma lo stesso Joao Felix punta in alto e spera di essere tra i protagonisti molto presto.

Queste le sue parole: “Gli eredi di Messi e Ronaldo? Sì, al momento sono Mbappé e Haaland. Ma ci sarò anche io tra i protagonisti dei prossimi anni. Non ho ancora raggiunto il mio miglior livello: nelle ultime stagioni ho avuto infortuni, non ho avuto continuità. Quando sarà al massimo, potrò prendere parte a questa disputa. Ma cin sono tanti altri giovani talenti che possono far bene”.

Foto: Twitter uff. Atletico