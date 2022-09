Joao Felix: “Io come Haaland e Mbappé? Mi manca la continuità”

Intervenuto ai microfoni di TNT Sports, Joao Felix, ha spiegato cosa gli manca per arrivare ai livelli di Erling Haaland, Kylian Mbappé e Vinicius jr: “Mi manca la continuità. Loro giocano in squadre completamente diverse da quella in cui gioco io. Sono squadre molto più offensive, segnano molti gol a partita. Il che permette loro di avere più possibilità di segnare e tutto il resto. Ma sto lavorando per raggiungere quel livello, che è ciò che fa la differenza nel calcio. Spero di raggiungerlo il prima possibile“.

Foto: Twitter Atletico