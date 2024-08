Joao Felix: “Felice di essere tornato. Maresca? Mi adatterò al suo calcio”

Joao Felix ha parlato al sito ufficiale del Chelsea dopo l’ufficialità del suo passaggio ai blues a titolo definitivo.

Queste le sue parole: “È un’opportunità per me di trovare una casa», ci dice Joao. Dopo due prestiti, Chelsea e Barça, avevo bisogno di rimanere permanentemente in un posto. Non c’è posto migliore per me del Chelsea. Vedo un posto perfetto per brillare. Sono state un po’ tante le cose che mi hanno fatto venire voglia di tornare: il progetto, il club, il campionato, i tifosi, il tempo che ho trascorso qui e che ho amato. Mi sentivo davvero bene quando ero qui, nonostante i risultati che avevamo. Sono davvero felice di essere tornato”.

Joao Felix beneficerà della sua precedente esperienza in Premier League. Crede che i duelli, i contropiedi e l’intento positivo delle squadre lo rendano “più divertente da guardare e da giocare” rispetto agli altri campionati che ha provato. Il 24enne aggiunge che la vicinanza dei tifosi e l’intensità del loro sostegno lo hanno lasciato senza fiato la prima volta. Joao Felix si è divertito a guardare il Chelsea domenica, nonostante la sconfitta contro il Manchester City. Gli piace quello che vede della metodologia di Enzo Maresca. “Si adatterà perfettamente al mio gioco”, afferma. Due telefonate con l’allenatore prima di firmare hanno contribuito a convincerlo che il Chelsea era la sua destinazione ideale a lungo termine. Ora che è qui per sempre, Joao Felix è determinato a lasciare un’impressione duratura. “Voglio solo dare il massimo alla squadra e al club; gol, assist”, afferma il portoghese.

“In questa stagione voglio giocare quante più partite possibile, aiutare la squadra e il club a essere di nuovo in cima al calcio mondiale. Il Chelsea ha bisogno di essere lassù. In questa stagione dobbiamo fare una grande stagione e farò del mio meglio per aiutare”.

Foto: Instagram Chelsea