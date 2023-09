Joao Felix: “Felice dell’accoglienza dei tifosi del Barcellona. Penso che Xavi mi farà giocare esterno sinistro”

Joao Felix, da poco nuovo attaccante del Barcellona, ha parlato a Sport del suo arrivo in blaugrana.

Queste le sue parole: “Sono sorpreso che i tifosi del Barcellona mi abbiano accolto in modo fantastico, forse perché sanno che venire qui era il mio sogno fin da bambino. Non vedo l’ora di cominciare, sono pronto a giocare come esterno a sinistra, sento che Xavi vuole usarmi in quel ruolo, ma posso adattarmi ovunque, sono a disposizione del tecnico”.

Foto: facebook Barcellona