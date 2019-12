Joao Felix: “E’ un momento importante della mia carriera, voglio vincere il Pallone d’Oro. Ronaldo? Un esempio”

Joao Felix, stella nascente dell’Atletico Madrid, è stato nominato miglior giovane del 2019 ai Globe Soccer Awards. Il portoghese, intervistato da Sky Sport a margine della premiazione, ha affermato: “E’ un momento importante per me e per la mia famiglia. Era un trofeo che volevo vincere, e l’ho vinto. E’ stato un grande anno, la stagione al Benfica è stata pazzesca e anche il trasferimento all’Atletico è stato incredibile. Sono davvero felice ora“.

Obiettivi futuri

“E’ chiaro che ogni giocatore vuole vincere il Pallone d’Oro. Ho vinto il Golden Boy e ora voglio lavorare per crescere. Cristiano Ronaldo? E’ un idolo. Come lo è per tutti bambini. E ‘ un esempio di professionalità e capacità incredibili. E’ un punto di riferimento per tutti noi”.

Foto: Twitter Atletico Madrid