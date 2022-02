Joao Felix: “E’ stata una stagione difficile. Ho giocato per 6 mesi con un piede fratturato”

L’asso portoghese dell’Atletico Madrid, Joao Felix, si racconta in una intervista rilasciata a Record, parlando in merito a un suo infortunio che lo ha frenato in questi lunghi mesi.

Queste le sue parole: “È stata una stagione difficile. All’inizio stavo bene, poi è arrivato l’infortunio e ho giocato per sei mesi con un osso del piede fratturato. La gente non lo sapeva, se ne sono accorti solo dopo l’intervento chirurgico. Giocare così è stata una mia scelta per cercare di aiutare la squadra. È stato difficile, ma mi sono sentito parte della squadra”.

Foto: Twitter Atletico