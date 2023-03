Joao Felix: “È frustrante quando la tua squadra non segna. Dobbiamo convincerci e raggiungeremo i nostri obiettivi”

Intervenuto in conferenza stampa, il centravanti del Chelsea, Joao Felix, ha così parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League fra il contro il Borussia Dortmund: “Per me e per gli attaccanti è sempre frustrante vedere la nostra squadra non segnare, ma questo è il calcio, a volte tiri 10 volte e non fai goal e a volte tiri una volta e ne segni due. Dobbiamo solo conviverci, continuare a lavorare, continuare a spingere e sicuramente riusciremo a conquistare i nostri obiettivi. Questo è il nostro lavoro, dobbiamo solo divertirci e vincere le partite, i nostri livelli di fiducia e attenzione sono giusti perché vogliamo vincere. Vogliamo divertirci e se facciamo le cose per bene vinceremo. Voglio davvero vincere quella partita domani. Adoro giocare in Champions League. Tutti lo adorano, è una competizione speciale”.

Foto: Instagram Chelsea