João Félix: Barcellona e Atletico stanno provando a raggiungere un accordo

Un’intervista di due giorni fa con dichiarazioni d’amore del talento dell’Atletico Madrid João Félix al Barcellona hanno infiammato il calciomercato spagnolo: “Mi piacerebbe giocare per il Barça. Il Barcellona è sempre stata la mia prima scelta e mi piacerebbe unirmi al Barça. È sempre stato il mio sogno fin da bambino. Se ciò accade, per me sarà un sogno che si avvera”.

Le parole del portoghese, già poco apprezzato dall’ambiente dell’Atlético sono state accolte malissimo da dirigenza, spogliatoio, e tifosi Colchoneros. Non dal tecnico Diego Simeone, nei cui piani non rientrava. Ormai non ci sono più dubbi: se ne andrà. L’ideale per tutte le parti coinvolte sarebbe trovare un accordo col Barcellona, ma non sarà così facile considerando i problemi finanziari dei catalani. Il quotidiano iberico AS sostiene invece che esiste una trattativa in stato molto avanzato. L’Atlético è consapevole che una stagione a Madrid, giocando poco, abbasserebbe ancora di più il suo valore, e che a Barcellona potrà rivalutarsi. I Colchoneros ritengono che questa sia l’opzione migliore per recuperare parte di questo colossale investimento di 126 milioni di euro all’epoca. Si sta quindi cercando una soluzione sulla base di un prestito con opzione di riscatto a priori. Miguel Angel Gil Marin, general manager dei Colchoneros, sarebbe pronto ad avvallare l’operazione. I dettagli dell’operazione tuttavia devono essere definiti, tramite Jorge Mendes in particolare, agente del giocatore.

Foto: Joao Felix Instagram