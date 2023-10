Joao Felix: “Avevo bisogno di cambiare aria. Al Barça sono felice ed è la cosa più importante”

Joao Felix si prepara ad affrontare un vecchio rivale. Il Barcellona domani sarà ospite del Porto e l’attaccante portoghese ha parlato in conferenza stampa: “Il mio sogno è segnare sempre, sia al Do Dragão che al Camp Nou, ovunque. È solo un’altra partita, potrebbe essere speciale perché è un avversario portoghese e ci saranno la mia famiglia e tanti amici in tribuna, ma è un’altra partita da provare a vincere. Sarà la partita più difficile del girone e ho già avvertito tutti che l’ambiente non sarà facile. Noi siamo preparati alla difficoltà della partita. Si tratta di mettere in pratica il nostro calcio, facendo quello che dobbiamo fare. E credo che sarà una partita combattuta, che spero di vincere”.

Poi ha proseguito parlando delle differenze tra Barça e Atletico Madrid: “Come ho detto più volte, perché ormai le domande sono sempre le stesse, la differenza si vede nella squadra, nel club… Il modo di giocare del Barcellona è diverso da quello dell’Atlético. Non significa che sia migliore, ma ognuno gioca come vuole. Qui mi sono adattato meglio. Avevo bisogno di cambiare aria, come a gennaio quando andai al Chelsea. Adesso sono felice, lo è anche la mia famiglia e questa è la cosa più importante”.

Foto: Instagram Joao Felix