Jiménez (all. APOEL): “La Fiorentina può vincere la Conference, dobbiamo essere concentrati senza pensare alla loro forza”

Alla vigilia del match di Conference League contro la Fiorentina, l’allenatore dell’APOEL Nicosia, Manuel Jiménez, ha tenuto una conferenza stampa per presentare la sfida.

“Tutti i nostri giocatori sono a disposizione. C’è grande entusiasmo perché giochiamo contro la Fiorentina, abbiamo una motivazione forte. In questo tipo di competizioni si affrontano squadre forti come la Fiorentina. Siamo stati un po’ sfortunati in Conference, in Irlanda abbiamo giocato bene e potevamo vincere. Anche nella seconda gara dovevamo vincere, siamo fiduciosi per la vittoria domani. Combatteremo per vincere”.

Venerdì sarà il compleanno dell’APOEL: “Speriamo di fare un regalo a tutti i nostri tifosi, siamo obbligati a vincere perché venerdì è il compleanno della nostra società. Per noi è un giorno storico, faremo il massimo per i nostri tifosi. Sono qua da poche partite ma ho capito che i nostri tifosi ci stanno sempre vicino”.

Kean non ci sarà: “La Fiorentina ha una grande squadra ed ha dei sostituti che possono giocare al suo posto. La rosa è molto competitiva, ho avuto l’opportunità di vedere qualche gara della Fiorentina. E’ una squadra molto forte, con e senza palla”.

La Fiorentina può puntare alla vittoria della Conference?: “Sì, hanno vinto due partite su due. Sta mostrando tutto il suo valore. Giocano simile a noi, e sono molto forti a metà campo, dobbiamo essere concentrati al massimo senza pensare alla loro forza”.

foto: apoel nicosia twitter