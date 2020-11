Jiangsu Suning campione di Cina, segna anche Eder

Primo successo in Cina per Zhang e il suo Jiangsu Suning. Primo campionato vinto per loro in Cina dopo aver battuto i campioni in carica del Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro, ex conoscenza del calcio italiano. La squadra della famiglia Suning, che detiene anche l’Inter, ha vinto la gara di ritorno grazie ai gol di Eder, ex Inter e Alex Teixeira. In campo, al suo primo successo cinese, era presente anche Joao Miranda ex difensore dei nerazzurri.

Foto: twitter Eder