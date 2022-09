Grosso sulla trasferta di Parma: “Dovremo essere bravi a compensare le loro qualità con la generosità”

Operazione vetta per il Frosinone, attualmente secondo a meno tre da Brescia e Reggina. Per i gialloblù, però, alle porte c’è l’insidiosa trasferta di Parma (domani ore 14:00) e il tecnico Fabio Grosso è consapevole delle qualità dell’avversario. Il Campione del Mondo 2006 è intervenuto infatti nella consueta conferenza stampa della viglia: “Abbiamo lavorato come facciamo sempre cercando di migliorarci sotto tutti i punti di vista perché i margini ci sono. Ci aspetta un appuntamento importante, difficile, delicato ma allo stesso tempo molto stimolante”. L’attenzione si sposta poi proprio sul Parma: “L’ho visto molto bene. Ha giocatori di livello superiore a questa categoria e che aumentano il tasso di esperienza nelle letture di gara. Sono tutte caratteristiche che noi stiamo cercando di sviluppare e migliorare ma naturalmente le danno il numero delle partite e la qualità delle stesse. Cercheremo di contrastare questa squadra molto brava, capace di trasmettere in campo un atteggiamento molto importante. Sarà una sfida molto difficile, dovremo essere bravi a compensare le loro qualità con la generosità e la partecipazione da parte di tutti, alzando al massimo il livello della prestazione sia individuale che collettiva. Questo è l’unico modo di dare loro fastidio e portare via dei punti”.

Foto: twitter Frosinone